رانبير كابور وعليا بهات يصلان إلى نيويورك للاجتماع مع العائلة..فهل يعلنان موعد الزفاف؟

وصل الثنائي الأقوي في بوليوود رانبير كابور وعليا بهات إلى ولاية نيويورك، وذلك بهدف الاحتفال بلم شمل العائلة من جديد، بالإضافة إلى قضاء بعض الوقت كإجازة واسترخاء بعيدًا عن أجواء العمل والتصوير وساعات التمثيل خلف الكاميرا التي أرهقتهما.

وبحسب تقارير لإحدى المجلات الهندية، فإن النجمة صاحبة الـ26 عامًا كانت تتطلع لبعض الوقت من الراحة بعيدًا عن العمل والتصوير، بينما كان رانبير كابور يريد استغلال هذه الفرصة ليقابل عائلته التي تعيش هناك في نيويورك وخاصة والده ريشي كابور.

ومن المقرر خلال أيام قليلة أن يعود الثنائي رانبير كابور وعليا بهات إلى مومباي لاستكمال تصوير فيلمهما الجديد، إضافة إلى أن هناك الكثير من التقارير التي تشير إلى أن الثنائي على وشك الإعلان قريبًا عن الموعد النهائي لزفافهما المقرر إقامته على بحيرة كومو في إيطاليا.

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