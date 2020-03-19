فوز الفهد تتلقى هدية من ماجد المهندس.. وإكسسوارات زوجها من الألماس

ما يزال زواج الفاشنيستا الكويتية "فوز الفهد" حديث السوشال ميديا خاصةً أنه حدث بسرعة ومن دون إشارات أو تلميحات مسبقة.

خلال دخول فوز إلى صالة البيت، انبته البعض إلى صوت مطرب يغني "يا فوز"، ليتبين أنها أغنية قدمت خصيصاً لفاشنيستا الكويتية في يومها الكبير بصوت الفنان العراقي "ماجد المهندس" وقد شاركتها اليوم عبر حسابها في إنستغرام مع فيديو من تحضيرات الحفل الصغير وشكرت جميع الذين هنئوها بزواجها.

فوز لم تتصدر الحديث وحدها، وإنما زوجها رجل الأعمال الملياردير والمدعو "عبد اللطيف الصراف" تصدر الحديث بإكسسوارته المصنوعة من الألماس، وساعته من ماركة سويسرية ويبلغ سعرها 270 ألف دولار أميركي وزرار ثوبه المصنوعة أيضاً من الألماس كانتا كفيلتان بخطف الأنظار.

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يذكر أن العريس قدم لـ فوز مجوهرات من دار "كارتير" العالمية وصلت سعرها لأكثر من 3.5 مليون ريال سعودي من دون خاتم الزواج المصنوع من الألماس، إضافة إلى طائرة خاصة ويخت كما أفادت بعض المصادر.

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