نشطاء يتداولون صورة قديمة لكاريس بشار قبل 22 عامًا، شاهدوا كيف كان شكلها

تداولت خلال الساعات الماضية حسابات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للفنانة السورية كاريس قبل أكثر من 20 عامًا، والبعض أشار إلى أن الصورة هذه كانت لها خلال كواليس مشاركتها في مسلسل "مذكرات عائلة".

وأشاد الجميع بجمال الفنانة كاريس بشار وملامحها الطبيعية التي لم تتغير مع مرور الزمن، ليؤكد البعض أن عدم تغيّر شكلها دليل واضح على أنها لم تخضع لعمليات تجميلية خلال السنوات الماضية، وليس كما هو الحال بالنسبة لنجمات آخريات اللواتي خضعن لعمليات وعندما تتم مقارنة شكلهن الحالي مع صور من الماضي تبدو الفروقات واضحة وفاضحة.

على الصعيد الفني، أطلت كاريس بشار على متابعيها من خلال مسلسل "العميد" أحدث الأعمال التي شاركت فيها، وتم عرض العمل عبر منصة شاهد في شهر يناير عام 2020، وتشارك في بطولته إلى جانب النجم تيم حسن وعدد من النجوم الآخرين.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: