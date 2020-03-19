بنت الوز عوّام..شاهدوا كيف جذبت جنى عمرو دياب الأنظار لها في أحدث صورها

استطاعت جنى عمرو دياب ابنة النجم المصري الذي يحمل لقب الهضبة في عالم الفن أن تلفت الأنظار لها، وذلك بعد أن شاركت أحدث صورها عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، لتنهال عليها الإعجابات والتعليقات من عدد كبير من المتابعين.

وظهرت جنى دياب خلال تواجدها في أحد الأماكن العامة، وأطلت بملابس سوداء مكشوفة من جهة الصدر وقصيرة من الأسفل، وتركت تعليقًا على الصورة قالت فيه: " لم تعجبكم صورتي وهناك آخرون برفقتي، لذا هذه صورة لي وحدي، شكرًا لكل من جعلني أعلم أن شكلي يبدو سيئًا".

ولاقت الصورة والتعليق تفاعلًا لافتًا من المعجبين الذين أشادوا بجمال جنى دياب على الرغم من جرأتها أحيانًا في اختيار الملابس، وأشار البعض إليها ووصفها بأنها كأبيها تلفت الأنظار لها أينما ذهبت وحلت، وقال لها أحدهم مؤكدًا ذلك: "بنت الوز عوّام".

الجدير بالذكر أن جنى عمرو دياب أحيانًا تتعرض لانتقادات لاذعة والبعض يصفها بقليلة التربية وبأنها تشوّه تاريخ والدها الفني، وذلك بسبب بعض منشوراتها الجريئة على مواقع التواصل وإختياراتها للأزياء الكاشفة والتي لا تتماشى مع عادات وقيم المجتمع الشرقي.

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