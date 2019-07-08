بالإضافة إلى صراع سونالي بيندر من السرطان.. مشاكل صحية يعاني منها أبرز نجوم بوليوود

عندما يتعلق الأمر بالمشاهير والنجوم، عادة ما يكون الجانب الأبرز من حياتهم، هو ذلك الجانب اللامع المميز الذي يكشف عن رفاهية حياتهم، والذي نرى أنه لا تشوبه شائبة ومثالي، ولكن دائمًا ما يكون هناك جانب خفي لا نعلم عنه شيئًا، والذي يكشف عن معاناتهم سواء النفسية أو الجسدية.

فبالإضافة إلى حياة نجوم بوليوود المترفة، يعاني الكثير منهم من مشاكل صحية، ومن خلال مجلتي "ديكان كرونكل" و"ديلي هانت"، جنبًا إلى جنب مع مجلة "ميد لايف"، مشاكل صحية يعاني منها أبرز نجوم بوليوود.

سونالي بيندر

صدمت نجمة بوليوود معجبيها العام الماضي، عندما كشفت عن اصابتها بنوع من السرطان يدعى "السرطان النقيلي" أو "انبثاث"، هذا ويوم الخميس الماضي، نشرت "سونالي" صورة لها على إنستغرام بمناسبة مرور عام على اصابتها بالمرض، وظهرت في الصورة قبل وبعد اصابتها بالمرض، تعبيرًا عن قوتها وأنها تحارب ضد المرض.

شاروخان

من أبرز نجوم بوليوود، وخاصة فيما يتعلق بالدراما والأكشن، ولكن منذ أن تعرض لإصابة خطيرة أثناء تصوير أغنية Chhaiya Chhaiya من فيلم " ديل سي" عام 1998، أصبح يعاني "شاروخان" من مشاكل مزمنة ومؤلمة في الظهر، ونتيجة لذلك، يرافقه طبيب خاص في كل كواليس أفلامه.

سلمان خان

يعاني النجم "سلمان خان" من حالة تدعى " ألم العصب ثلاثي التوائم"، وهي حالة عصبية مؤلمة تصيب مناطق في الوجه وتسبب ألم شديد يشبه الصعق الكهربائي، ولا يزال يتلقى "سلمان" علاجًا لهذا المرض حتى الآن.

عرفان خان

اُصيب الممثل "عرفان خان" بورم الغدد الصماء العصبية، وحتى نهاية العام الماضي، كان لا يزال الممثل الهندي في لندن لتلقي العلاج.

أميتاب باتشان

يعاني أسطورة السينما الهندية من مرض يعرف باسم "وهن عضلي وَبيل"، وهو مرض مناعة ذاتية مزمن يؤثر على الأعصاب المسؤولة عن إحساس العضلات، حيث يضعف قدرة العضلات على الاستجابة للإشارات التي تصل إليها من أطراف الخلايا العصبية.

سونام كابور

لطالما عانت "سونام" من مرض السكري، حيث اُصيبت به منذ سن مبكرة، وتحرص الممثلة الشابة على الخضوع إلى العلاج للسيطرة على المرض الذي قد يؤدي تجاهله أو عدم علاجه إلى الموت أحيانًا.

هريثيك روشان

لا يعلم الكثير من الأشخاص أن النجم البوليوودي يعاني من "ورم دموي تحت الجافية"، والذي يحدث نتيجة إصابات في الدماغ، هذا واكتشف "هريثيك" اصابته بالمرض بمحض الصدفة عندما تم نقله إلى المستشفى بسبب صداع لا يطاق.

سيف علي خان

يعاني "سيف" من مشاكل صحية في القلب، أُصيب على إثرها بنوبة قلبية في عام 2007، كما شخصت اصابته بمرض احتشاء عضلة القلب الحاد.

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