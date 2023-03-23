بالرغم من الحملة الترويجية الضخمة.. دوار شمالي خارج الموسم الرمضاني لهذا السبب

صُدم عشاق الفن السوري بخروج المسلسل الاجتماعي "دوار شمالي" من المنافسة الرمضانية بالرغم من الحملة الترويجية الضخمة التي رافقت الإعلان عن قصته ونجومه.

وكانت قناة أبو ظبي الإماراتية قد أعلنت عن تواجد العمل على شاشتها ضمن الموسم الرمضاني، كما شاركت شركة الإنتاج I See Media في الفترة الماضية عدد من البوسترات والإعلانات الترويجية الخاصة به.

الكشف عن سبب خروج دوار شمالي من الموسم الرمضاني



وشكل إقصاء العمل في اللحظات الأخيرة صدمة كبيرة بين رواد السوشال ميديا وخاصة جمهور الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة التي لفتت الأنظار باللوك المختلف الخاص بشخصيتها في العمل، حيث تجسد العمل شخصية فتاة شعبية تدعى "فضة" وظهرت بملابس ذكورية وملامح قاسية في الإعلانات الترويجية.

وكشفت بعض المصادر إن القناة قررت وقف عرض المسلسل وهو من كتابة حازم سليمان، وإخراج عامر فهد، بسبب وجود مشاهد عنف طائفي في الحلقات الـ 10 الأولى.

وأضافت المصادر ان القناة صرحت بوجود مشاكل تقنية في القسم الأول من العمل مما دفعها لاتخاذ قرار التأجيل والتعويض عنه بعرض الموسم الثاني من "مقابلة مع السيد آدم".

في المقابل هناك العديد من الشائعات في كواليس الوسط الفني التي تؤكد أن مشاكل منافسة إنتاجية بين الشركات تسببت بالضغط على قناة أبو ظبى لوقف عرض العمل، واكدت هذه المصادر معلوماتها بان القناة كانت قد أعطت موافقتها المبدئية على القصة والسيناريو قبل شراءه.

من جانبه رفض المنتج الأردني إياد الخزوز مالك شركة اي سي ميديا الإدلاء بأي تصريح حول توقف عرض المسلسل على قناة أبو ظبي خلال موسم رمضان 2023، على ان يجري عدد من التعديلات على الحلقات الأولى وخاصة المشاهد التي وصفت بأنها تحمل "عنف طائفي"، لكن بات من الصعب على العمل اللحاق في الموسم الحالي.

ويروي العمل قصة حي شعبي والمشاكل التي تواجه سكانه، وهو واحد من محطات باص النقل العام "دوار شمالي" الذي يمر به وبعدد من الأحياء الأخرى.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم أحمد الأحمد، سامية الجزائري، أمل بوشوشة، فايز قزق، عبدالمنعم عمايري، نانسي خوري، عبير شمس الدين، اندريه سكاف وآخرون.