بالرغم من انتقاد مشاهده الحميمية.. مسلسل بيني وبين الدنيا في موسم ثانً

حقق مسلسل بيني وبين الدنيا نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الاولى على منصة "ديزني بلس" في تركيا قبل شهر واحد، والمسلسل من بطولة كل من النجمة التركية "ديميت أوزدمير" ومواطنها "بورا جولسوي".

حقيقية وجود موسم ثانٍ لـ مسلسل بيني وبين الدنيا

بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي تعرّض لها المسلسل التركي "بيني وبين الدنيا" بسبب المشاهد الحميمية والجريئة التي كانت بين النجمة التركية "ديميت اوزدمير" و "بورا جولسوي"، إلا أن الشركة المنتجة قررت رسمياً اصدار الموسم الثاني من المسلسل بعد نجاح الأول، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق به.

تفاصيل عن مسلسل بيني وبين الدنيا

يجمع هذا العمل الفنانة التركية "ديميت اوزدمير" والنجم "بروا جولسوي" بالإضافة الى عدد كبير من النجوم الأتراك ومنهم: "حفصة نور، زيرين تيكيندور، متين أكدولجر، ابراهيم سليم، ميليسيا دونجيل".

ويشار بان البطولة كانت قد عرضت في البداية على النجمة التركية "هاندا ارتشيل" إلا انها رفضت الدور بشكل قاطع وذلك بسبب مشاهده الحميمية المبالغ فيها.

كما أكّدت مصادر بان المسلسل كان السبب في انفصال هاندا ارتشيل وكرم بورسين بعد أن وافق النجم التركي "كرم بورسين" على أداء دور البطولة الى جانب ديميت أوزدمير، ولكنه تراجع وانسحب بعد ذلك.

"Bu oyunun sonunda biri kurban olacak."

Orijinal dizi #DünyaylaBenimAramda çok yakında sadece Disney+'ta. pic.twitter.com/0jntIsalae — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) July 28, 2022

تدور أحداث المسلسل حول الحب والانتقام من خلال قصص 4 أصدقاء، حيث تدرك سيدة متزوجة بأن علاقتها بزوجها التي بدأت بحب وشغف كبير، فقدت بريقها بعد فترة من الالتزام.