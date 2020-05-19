بالصور: عقد قران إيمان شقيقة محمد رمضان

احتفلت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان يوم أمس بعقد قرانها على المهندس حسام حامد، خلال حفل منزلي بسيط اقتصر على حضور العائلة والمقربين فقط تماشيًا مع الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت إيمان رمضان صور عقد القران عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "حبيبى وجوزى ربنا يخليك لي.. الحمد لله على هديتك يارب"، فعلق على الصور شقيقها الفنان محمد رمضان وقال: "ربنا يسعدكم".

وأعاد رمضان نشر صور عقد قران شقيقته إيمان من خلال "الستوري" على موقع إنستغرام وقال: " مبروك يا حبايبي ربنا يرزقكم السعادة وراحة البال والذرية الصالحة".

والجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان يحصد نجاح كبير في موسم رمضان 2020، وذلك من خلال مسسلسل "البرنس" والذي يتصدر بعد عرض كل حلقة من حلقاته مواقع التواصل الاجتماعي وترند غوغل، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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