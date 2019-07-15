بالصور.. نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز تخفي هويتها بعد نجاتها من انقلاب قارب!

منذ فترة وتستمتع النجمة "جاكلين فيرنانديز" بوقتها في السفر والذهاب في رحلات لأماكن تحتضن الطبيعة، ولكنها تعرضت لحادث انقلاب قارب كانت على متنه أثناء إحدى رحلاتها يوم الجمعة الماضي.

أثناء سفرها إلى جزيرة Madh في مومباي على متن قارب خاص، كاد أن يتحول الأمر إلى كابوس، حيث انقلب قاربها بعد فترة وجيزة من نشرها صور رحلتها على إنستغرام.

ولكن وفقًا لمجلة "انترناشونال بيزنس تايمز"، لم تصب جاكلين بأذى، حتى أنها استكملت رحلتها من خلال ركوب قارب عام، وفي الصور يمكن رؤيتها حريصة على إخفاء وجهها.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت جاكلين الكثير من التساؤلات، حيث رصدتها عدسات الباباراتزي وهي تحاول إخفاء هويتها من خلال تغطية وجهها بوشاح.

هذا ورصد "فيرال باياني" المعروف بمصور المشاهير، النجمة البوليوودية التي ظهرت تخفي ملامحها بوشاح وردي، ولتفسير الأمر، قال فيرال لموقع "توليوود": "اضطرت جاكلين إلى ركوب قارب عام بعد انقلاب قاربها الخاص، لذا احتاجت إلى إخفاء هويتها".

هذا وبدت جاكلين حريصة على إخفاء ملامحها، حيث ظهرت وهي تغطي وجهها بالوشاح حتى أثناء ركوبها سيارتها.

وكما هو متوقع، أثار ظهور جاكلين الكثير من الجدل والتكهنات بشأن ما إذا كان هناك سببًا جديًا وراء فعلها ذلك أن أنها تحاول عدم الكشف عن اطلالتها تتعلق بفيلمها الجديد "ساهو" المقرر عرضه في شهر أغسطس.

وبصرف النظر عن ذلك، تستعد جاكلين إلى الظهور في فيلم "كيك 2" Kick 2 مع النجم سلمان خان، والمقرر عرضه في كريسماس هذا العام، كما تستعد لانطلاق فيلمها "مسز سيريال كيلر" على شبكة نتفلكس.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من جاكلين فيرنانديز على واقعة انقلاب قاربها وتفسير لإخفاء هويتها.

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