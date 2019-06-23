مصريون يطلقون وسم "طز فيك ياهنيدي" بسبب تغريدة يعبر فيها عن حبه لأبو تريكة!

تعرض الفنان الكوميدي محمد هنيدي لحملة هجوم شرسة على موقع تويتر، وذلك عقب قيامه بنشر تغريدة عبّر فيها عن حبه للاعب المصري المعتزل محمد أبو تريكة، خاصة وأن الفترة الحالية في مصر تشهد منافسات كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

وعلى ما يبدو أن محمد هنيدي حفظ ماء وجهه وقام بحذف التغريدة لاحقًا، لا سيما أن الأمر اتخذ مسارًا سياسيًا بحت من قبل بعض النشطاء المصريين على تويتر، ووصل الأمر في البعض إلى حد القول عن هنيدي أنه داعم للإرهاب بسبب حبه لأبو تريكه والذي هو من داعمي الإخوان في مصر بحسب رأيهم وتغريداتهم المصاحبه لوسم "طز فيك ياهنيدي".

محمد هنيدي كتب هاي التغريدة و حذفها لاحقا.. و الشباب عملوله هاشتاق #طز_فيك_ياهنيدي pic.twitter.com/EnoIupeTZn — MJ (@MoJundi) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

واختلفت الآراء بالتأكيد حول تغريدة هنيدي، فكتب أحدهم وقال: " الناس اللي زعلانه عشان هنيدي مسح التويته هو اكيد جهات سياسيه اتصلت بيه عشان يمسحها وبعدين محدش هينفعه لما يلبسوه قضيه ويقولوا عليه اخواني وارهابي ومحدش هيعرف يعمله حاجه اخركم هتعمله تريند تعاطفا معااه وخلاص وهو اللي هيشيل الليله".

وكان هناك رأي آخر قال: " ما علينا المصريين ايمتى بدهم يتعلمو يفصلو السياسة عن الفن!!! السياسة شيئ والفن شيئ آخر لا تدخلوهم ببعض!!! ساعة شيرين وساعة عمرو واكد وساعة محمد هنيدي ما تخفوا علينا بقا قرفتونا ياااااه #طز_فيك_ياهنيدي".

مع اختلافى الكبير مع هنيدى و أنا عارف أنه شخصيه سيساويه الا لا يصح مهاجمته لمجرد انه مسح التغريده

الخوف هو سيد المرحله و دى حقيقه لا يمكن تجاهلها بدليل اننا خايفين ننزل نشيل المعتوه #صوت_السيسي #طز_فيك_ياهنيدي — ↪Omar⏳ (@OmarAbdelazee15) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

على الصعيد الفني، شارك هنيدي في مسلسل "أرض النفاق" والذي خاض به سباق رمضان الدرامي العام الماضي 2018، وكان قد أعلن منذ فترة قليلة عن تعاقده على فيلم جديد بعنوان "عقلة الأصبع" والذي سيجسد فيه شخصية الشخص القصير كما قال.

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