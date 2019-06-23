شمس الكويتية في موقف لا تحسد عليه في حفلها في الرياض..فما الذي حدث معها؟

على ما يبدو أن الفنانة شمس الكويتية اختبرت يوم الجمعة الماضيأصعب المواقف في مسيرتها الفنية، وذلك بعدما انسحب الحضور بأعداد كبيرة من حفلها الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض بمجرد أن تم الإعلان عن اسمها كإشارة إلى بدء حفلها.

ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث أن الجمهور انهال بوابل من التعليقات الساخرة على شمس الكويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكانت التعليقات على هذا النحو: " أتمنى تفهمين بيوم من الأيام اننا ما نتشرف فيك وحاولي تبحثين عن بيئة ملائمة لك وتاخذين راحتك فيها"، وفي تعليق آخر: " شعب يكرهك ودايم تدخلين فيه ودايم تهاجمين المشايخ والعلماء وبكل وقاحه جايه تسوين حفله ؟".

وإضافة إلى ما سبق، عندما قامت شمس بنشر بعض الصور من حفلها، اضطرت لإغلاق خاصية التعليق على موقع إنستغرام، وعلى ما يبدو أنها قررت أن تحفظ ماء الوجه، خاصة وأن ردود الفعل على قدومها للمملكة كانت واضحة ولا تحتاج لتفسير.

الجدير ذكره أن ما أشعل فتيل الكره بين الشعب السعودي وشمس هو موقف لها مع أحد المتابعين خلال الفتر الماضية وصفت فيه من لا يحضر حفلها بـ"الحيوان"، وبالتالي انتشرت حملة عبر موقع تويتر لمقاطعة حفلها وهو ما حدث بالفعل.

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