حرب إلكترونية وتبادل اتهامات بين هيفاء وهبي ومي حريري!

ما زالت الحرب الإلكترونية مستمرة بين النجمتين هيفاء وهبي ومي حريري بعد تكذيب الأخيرة لخبر مرض وهبي من خلال فيديو سخرت منه من الفنانات اللواتي يدعين المرض من أجل لفت الانتباه.

وردًا على تصريحات حريري هذه قامت وهبي بنشر محادثات بينها وبين الفنانة مي حريري خلال تواجدها في المستشفى تكشف إصرار الأخيرة على الإطمئنان على صحة وهبي وإرسالها اكثر من رسالة لها ومحاولة مهاتفتها.

وبعد نشر وهبي لهذه المحادثات خرجت حريري في فيديو اخر محاولة تبرئة نفسها، وقالت خلاله ان وهبي كان يجب أن تقص اظافرها لتمنح مرضها مصداقية اكبر.

يُشار إلى أن الفنانة هيفاء وهبي كانت قد اعلنت عن مغادرتها المستشفى وتحسن صحتها بعد وعكة صحية ألمت بها وفرضت عليها التواجد داخل المستشفى لفترة طويلة، ووجهت وهبي بعد خروجها من المستشفى كلمة إلى جمهورها.

هذا واستغلت حريري مرض وهبي وقامت بالسخرية منها واتهمامها بفبركة المرض من أجل الحصول على اهتمام الناس والتحول إلى حديث الصحافة والإعلام.

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