بالفيديو: أحمد الفيشاوي في صالة "الجيم" تحضيرًا لفيلمه القادم مع هيفاء وهبي

على الرغم من المشاكل التي يمر فيها مؤخرًا بعد وفاة والده وقضية النفقة التي رفعتها ضده طليقته هند الحناوي لصالح ابنته، لم يسمح الفنان المصري أحمد الفيشاوي بأن يؤثر ذلك على عمله الفني، حيث أنه بدأ بالتحضيرات على قدم وساق من أجل فيلمه القادم مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام جزء من التحضيرات التي بدأ بها من أجل الفيلم مع هيفاء وهبي والذي سيحمل اسم "عقد الخواجة"، وظهر في الفيديو والصور أثناء خضوعه لتدريبات شاقة في صالة النادي الرياضي وترك تعليقًا قال فيه: "تدريبات من أجل فيلمي الجديد..متحمس جدًا لأشارك معكم المزيد من الأخبار".

وفيلم "عقد الخواجة" من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، والعمل من بطولة أحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي في ثالث فيلم لها في السينما المصرية بالإضافة إلى الفنان أحمد داود.

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