بالفيديو: أيمن الذهبي يبكي في زفاف ابنته وهكذا كان رد فعل أصالة!

تصدر حفل زفاف شام الذهبي الابنة الكبرى للفنانة السورية أصالة منصات الإنترنت وكان الأكثر تداولًا خلال الأيام الماضية، حيث أنها ارتبطت بالشاب أحمد هلال خلال حفل أقيم في أحد الفنادق بالقاهرة وسط حضور كبير من الأقارب والنجوم وأبرزهم إليسا وتامر حسني.

ولكن، في الواقع كان هناك فيديو لموقف مؤثر حدث خلال حفل زفاف شام الذهبي ولقي رواجًا وانتشارًا واسعًا، حيث كان يتواجد خلال الحفل والد شام الذهبي أيمن الذهبي الزوج الأسبق لأصالة، والذي لم يستطع أن يتمالك دموعه في هذه المناسبة وظهر وهو يبكي، ولكن المفاجأة كانت عندما قامت أصالة وزوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن بمواساة أيمن الذهبي الذي اتجه فيما بعد لتهنئة العروسين.

الجدير بالذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي وأنجبا كل من خالد وشام، ولكن انفصلا فيما بعد في عام 2005، لتتزوج أصالة لاحقًا من المخرج طارق العريان الذي أنجبت منه توأمين وهما آدم وعلي، ولكن أيضًا انفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام لمدة 14 عامًا، وحاليًا متزوجة أصالة من الشاعر فائق حسن والذي ارتبطت به في سبتمبر 2021.

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