بالفيديو: إعلامي شهير يكشف مفاجأة جديدة حول وفاة سعاد حسني: "قتلها الإدمان"!

حل الإعلامي مفيد فوزي ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وتحدث خلال اللقاء عن الكثير من الأمور التي فاجأت الجمهور وأثارت الجدل، ومن بينها حديثه عن سعاد حسني والسبب الحقيقي لوفاتها.

وبعكس كل ما كان يتداول خلال السنوات السابقة بأن الفنانة سعاد حسني توفيت بعد إلقائها من الدور السابع في شقتها، فاجأ الإعلامي مفيد فوزي الجميع وكشف عن السبب الحقيقي وقال: " سعاد حسنى قتلها الإدمان بنفس الطريقة التي مات بها صلاح جاهين، إدمان المهدئات، ولو كانت قتلت لنزلت من الدور السابع متفصصة، وأخوها قالي شوفتها في المشرحة مافيهاش خدش".

وتابع: "وليس صحيحًا ما تم تداوله حول وفاتها، كل هذه سيناريوهات كما تعلمين الشعب المصري محب وكلهم عندهم متعة السيناريو أكثر من وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة".

ومع بداية عرض صورة الفنانة الراحلة سعاد حسني، علق مفيد فوزي قائلًا: " ظُلمت وأنتهك فنها بواسطة مخرج لن أذكر اسمه، وخرجت حزينة، ثم بعض الناس اختزلوها في قصة حب عبدالحليم حافظ، وهى صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما".

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