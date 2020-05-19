حفيدة عادل إمام تحتفل بعيد ميلاد جدها وتخطف أنظار الجمهور (صورة)

خطفت حفيدة الزعيم عادل إمام أنظار الجمهور واهتمامهم، وذلك بعد أن قامت بمشاركة صورة لها تجمعها مع جدها احتفالًا بعيد ميلاده الذي صادف الـ17 من أيار، واستغلت الفرصة لتوجه رسالة مؤثرة لجدها في هذه المناسبة.

ونشرت هالة ابنة سارة عادل إمام الصورة وعلقت: "إلى أعظم جد في العالم.. إلى الرجل الذي لا ‏يفشل في رسم الضحكة على وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام، أنت قدوتي".‏

وتابعت قائلة: " شكرا لأنك دائما تلهمني في كل خطوة أخطوها.. أنت ملك عائلتنا، أحبك كثيرا، كل سنة وأنت طيب يا بطلي".

على صعيد آخر، كان الفنان عادل إمام قد صرّح مؤخرًا للصحافة والجمهور، بأن موعد اعتزاله الفن نهائيًا هو أمر مرهون بما يريده الجمهور، ففي حال شعر بأنه أصبح غير مرغوب به سيعتزل فورًا، إلى جانب عدم وجود أفكار جديدة أيضًا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: