بالفيديو: إليسا تطبع قُبلة على خد ناصيف زيتون أمام الجمهور وتوجه له هذه الرسالة

بدون أي تكبّر وبعيدًا عن المنافسة الغنائية في الساحة الفنية، قررت الفنانة اللبنانية إليسا أن تتواجد يوم أمس ضمن الحضور في حفل الفنان السوري ناصيف زيتون في مهرجان أعياد بيروت، وظهروا سويًا في مقطع فيديو أشعل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحفل عندما كان ناصيف يغني "نامي ع صدري"، نزل عن المسرح وتوجه إلى الصفوف الأمامية للجمهور لإلقاء التحية على إليسا، وقام بالغناء لها لتقوم بدورها بتقبيله أمام الجميع، وفيما بعد كتبت عبر حسابها على إنستغرام وقالت: " ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك. كتير فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمتو عالمسرح من فرح وفن. الله يوفقك على طول".

من جهته، رد النجم ناصيف زيتون على مدح إليسا له، وكتب عبر حسابه على إنستغرام وقال: " ‏من قلب قلبي فرحت بوجودك مبارح ... و بتشكرك ع دعمك و محبتك و ذوقك و اخلاقك العالية..كِمل الحفل بحضورك اللي عطاني فرح اكتر، طاقة اكتر... و نيال اللي بتجي تحضرو اليسا. بحبك".

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