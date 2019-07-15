ضجة حول زوجة الفنان مصطفى فهمي بعد ظهورها بإطلالة جريئة على إنستغرام (صور)

أثارت الإعلامية فاتن موسى زوجة الممثل المصري مصطفى فهمي، ضجة خلال الساعات الماضية، وتداولت عدد من المواقع الفنية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، حيث أنها ظهرت بإطلالة جريئة نوعًا ما.

وأطلت الإعلامية فاتن موسى فهمي بفستان أسود مكشوف من جهة البطن والصدر، ولاقت صورها برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي إعجاب المتابعين على إنستغرام، وأشاد الجميع بجمال الثنائي على الرغم من فارق السن الواضح بينهما، وعلقت فاتن على إحدى الصور قائلة: "الحب في الهواء..فليبارك الرب حبنا، من ليالي سهل صيف 2019".

على الصعيد الفني، شارك الفنان مصطفى فهمي في موسم رمضان 2018، من خلال مسلسل "مليكة"، وقام بأداء دور "باهر"، وشاركه في البطولة كل من دينا الشربيني و محمد شاهين وآية سماحة وندى بسيوني وغيرهم من النجوم.

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