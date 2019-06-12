بالفيديو: الأطباء والممرضات يفاجئون صابرين بورشد ويحتفلون بعيد ميلادها في المشفى

فاجأ الأطباء وطاقم التمريض في المستشفى الفنانة البحرينية صابرين بورشيد، حيث أنهم قرروا الاحتفال بعيد ميلادها ورسم البسمة على وجهها، وذلك خلال تواجدها هناك بعدما تم اكتشاف اصابتها بورم سرطاني في الدماغ قبل شهرين من الآن.

وتداول العديد مقطع الفيديو الخاص بالاحتفال، وظهر فيه الأطباء والممرضات وهم يحملون قالبًا من الحلوى، ويقومون بالغناء لصابرين بورشيد، مما جعلها تشعر بالفرحة والحب بسبب الاهتمام الذي رأته في عيون الأشخاص المتواجدين إلى جانبها في محنتها مع المرض.

الجدير بالذكر أن الإعلامي الكويتي فيصل العجمي طمأن الجميع سابقًا على حالة الفنانة صابرين الصحية، وأكد أن حالتها تستقر وتتحسن تدريجيًا، وطلب من محبيها الدعاء لها حتى تتجاوز هذه الأزمة الصحية بخير وسلام.

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