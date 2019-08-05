بالفيديو: الراقصة صافيناز متهمة بالتحريض على الفسق بعد حفلها في الساحل الشمالي..فماذا فعلت؟

اتجهت الأنظار خلال الأيام الماضية إلى الراقصة المثيرة للجدل صافيناز التي تواجدت في الساحل الشمالي في مصر بعد مشاركتها في أحد الحفلات، ووُجهت تهم إليها من قبل الأمن المصري بالتحريض على الفسق والفجور بسبب مقطع فيديو من الحفل تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الأمر عندما قام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، بتقديم شكوى ضد الراقصة صافيناز بعد ظهورها في مقطع فيديو في آخر حفلاتها وهي ترقص بجانب فتاة شبه عارية، مما أثار الأمر جدلًا كبيرًا وانتهى بتوجيه تهمة الفسق والفجور إليها.

يشار إلى أن الراقصة صافيناز لم تخرج حتى الآن للتعليق على ما حدث معها أو على أي من التهم الموجهة إليها، وقامت يوم أمس بمشاركة موعد حفلتها القادمة عبر حسابها على إنستغرام والتي تصادف ثاني أيام عيد الأضحى، وسيشارك إلى جانبها الفنان أحمد شيبة.

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