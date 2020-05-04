بالفيديو: السبكي يتحدث عن أجر محمد رمضان وحقيقة الخلافات بينهما

حل المنتج المصري أحمد السبكي ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، وكشف خلال اللقاء عن العديد من الأمور ومن أهمها العلاقة التي تجمعه بالفنان محمد رمضان وحقيقة وجود خلافات بينهما مؤخرًا.

وأكد السبكي أنه يعتبر محمد رمضان بمثابة ابنه في الوسط الفني، مضيفًا بأنه هو أول من قام برفع أجره في أفلام السينما، وفي حال اجتمعا من جديد في أي عمل وطلب رمضان أجرًا أكبر من قبل، فلن يكون هناك أي مانع في ذلك بالنسبة للمنتج المصري.

وأشار السبكي أيضًا إلى عدم وجود أية خلافات بينه وبين محمد رمضان، موضحًا أن كل ما في الأمر أن رمضان تعاقد مع شركات أخرى، وفي حال أراد العودة للعمل معه قال: " وقت ما بطلب محمد رمضان هيجيلي وهو مش قليل الأصل وأجره مش عالي".

ويطل الفنان محمد رمضان خلال رمضان 2020 بمسلسل "البرنس" والذي لاقى بعد عرض عدد من حلقاته ردود فعل إيجابية ومتابعة من الكثيرين، ويشاركه في بطولته أحمد زاهر ونور اللبنانية وعدد من النجوم في مصر.

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