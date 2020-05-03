هشام سليم يكشف تفاصيل التحول الجنسي لإبنته "نورا" إلى "نور"!

حل الممثل المصري "هشام سليم" ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية "إيناس الدغيدي".

إيناس وجهت سؤال وصف بـ الجريء للممثل المصري حول المشكلة الهرمونية التي واجهتها إبنته نورا ليجيب:

"من اليوم الأول من لما حملتها حسيت إنو جسم ولد مش بنت، لحد ما صار عمرها 18 سنة وخبرتني إنها عايشة بجسم مش جسمها..وتابع إنها تتحول الآن وقد بلغ الـ 26 عاماً من عمره"...

هشام أضاف أنهم واجهوا مشاكل في إخراج هوية جديدة له، وأنه في معظم الأحيان كان يخرج من فمه تلقائياً أن يناديها بـ إنتي والذي كان يسبب مشاكل بينهما..

هشام أضاف أنه يدعم إبنه كما هو، ووجه دعاءه للذين يواجهون نفس المشكلة والأهالي لهؤلاء الأولاد..

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