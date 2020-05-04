ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعلنان زواجهما رسميًا (صور)

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، ومواطنها أحمد العوضي، زواجهما رسميًا، من خلال تغيير حالتهما عبر حساباتهما الشخصية على "فيس بوك".



وفوجئ المتابعون للثنائي بتغيير حالتهما لـ"متزوج" و"متزوجة" في نفس الوقت، عبر حساباتهما الشخصية، ليتأكد بذلك ما نشرته "البوابة" في وقت سابق عن زواجهما سرًا قبل بداية شهر رمضان المبارك.

​

​

ويأتي إعلان الثنائي زواجهما، تزامنًا مع النجاح الذي يحققه كل منهما في دراما رمضان، حيث تشارك ياسمين بمسلسل "ونحب تاني ليه"، ويلقى ردود فعل إيجابية، فيما استطاع العوضي لفت الأنظار إليه بشدة، من خلال دوره في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة.

وكان العوضي قد وجه رسالة عاطفية لياسمين عبد العزيز، بعدما لمس ردود أفعال الجمهور الإيجابية على دوره في مسلسل "الاختيار"، إذ نشر صورتها عبر "فيس بوك"، وعلق: "شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي. الف الف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك".



ومن جانبها، ردت ياسمين عبد العزيز على العوضي في تعليق على منشوره، قائلة: "أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك إنت أحسن راجل في الدنيا".



للمزيد من قسم الترفيه:

هشام سليم يكشف تفاصيل التحول الجنسي لإبنته "نورا" إلى "نور"!

بالفيديو: مذيعة لبنانية تفضح تحرش ممثل لبناني بها!

باسم ياخور يضرب رامز بالحذاء..والجمهور "أكثر حد تبهدل"!