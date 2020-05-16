بالفيديو: الفنان ابراهيم الزدجالي يعلن شفاؤه من فيروس كورونا

زف الفنان العماني ابراهيم الزدجالي للجمهور خبر شفائه وتعافيه من فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بمشاركته عبر حسابه على تويتر ظهر خلاله يستعد لمغادرة المستشفى.

وقال الزدجالي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “بفضل الله ولطفه من علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة 20 يوماً مع المرض، وانا بصحة وعافية ولله الحمد والمنة”.

ووجه الزدجالي الشكر لكل العاملين في مجال الرعاية الصحية في المستشفى سواء من الأطباء أو الممرضين والذين بذلوا ولا يزالوا يبذلون الكثير من الجهود في سبيل محاربة فيروس كورونا، واصفًا وقفتهم إلى جانبه بالرائعة.

بفضل من الله ولطفه مَنّ علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا ، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة ٢٠ يوم مع المرض وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنه pic.twitter.com/TZIA4S1FnA — إبراهيم الزدجالي (@IbrahimZedjali) May 15, 2020

ويتواجد الفنان ابراهيم الزدجالي في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "كنا أمس"، وهو مسلسل يتناول عدد من القضايا الاجتماعية حول التسامح والمغفرة، ويشارك فيه كل من: حسين المهدي، خالد أمين، أحمد عبد الرازق، دانة آل سالم، شيماء سبت وغيرهم.

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