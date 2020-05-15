سوزان نجم الدين حديث السوشال ميديا بسبب ردود أفعالها في برنامج رامز مجنون رسمي!

"برنامج رامز جلال مش حقيقي وببهدل الضيوف الي أصلاً بكونوا بعرفوا بالمقلب"!

هذا هو التصريح الذي أطلقته الممثلة السورية "سوزان نجم الدين" حول برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال.

رامز قرر السنة أن ينتقم من سوزان ويختارها ضحية لبرنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، وهو ما حدث بالفعل.

بداية الحلقة كانت ردود أفعال سوزان هادئة ومتماسكة وحاولت أن تعطي صورة المرأة القوية، إلا أن هذا لم يدم طويلاً بعد وضعها في تنك المياه برفقة الكائنات البحرية، إذ بدأت بالصراخ والإستنجاد..أما رد فعلها مع الأفعى كان حديث السوشال ميديا فقد بدأت تحرك قدميها بطريقة مضحكة علق عليها رامز بـ "إنتي بتخرطي ملوخية".

سوزان في نهاية الحلقة أبدت رد فعل لطيف بعد أن ضحكت رغم وقوعها في بركة المياة ولم تغضب أبداً وعلقت بـ "مسامحتك أنا".

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