بالفيديو: حليمة بولند تكشف للجمهور سر ثرائها الفاحش وتثير الجدل حولها..فماذا قالت؟

أثار مقطع فيديو للإعلامية الكويتية حليمة بولند حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في إحدى حلقات البرنامج الممنوع من العرض "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة مؤخرًا خلال شهر رمضان، وحديثها عن مصدر ثروتها وأموالها الطائلة التي جمعتها خلال السنوات الماضية.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالًا لحليمة بولند: "من أين لكِ هذا"، لتجيب الأخيرة أن عائلتها معروفة في الكويت في مجال التجارة، بالإضافة إلى أنها استطاعت جمع ثروة طائلة من الإعلانات التي تقوم بها على مواقع التواصل والتي مكنتها من شراء منزلها وجميع مستلزمات الأثاث والديكورات.

الجدير ذكره أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند دائمًا ما تستفز المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال إطلالاتها الجريئة، أو من خلال تصرفاتها التي عادة ما تجعل الجمهور يوجه لها الانتقادات.

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