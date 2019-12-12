من الترشّح للأوسكار إلى الحصول على لقب الأفضل..أبرز انجازات نجوم بوليوود في 2019

منذ بداياته، وكان هذا العام بمثابة انطلاقة كبيرة في عالم بوليوود، حيث شهدت صناعة الأفلام الهندية انتعاشًا كبيرًا وقدم لنا أبرز النجوم مجموعة عديدة من الأفلام حققت نجاحًا كبيرًا.

بالإضافة إلى ذلك، شهدنا تكريم عدد لا يحصى من النجوم في حفلات جوائز عديدة، فمنهم من حصل على لقب الأفضل وآخرين فُتحت لهم أبواب العالمية، لذا ومع اقتراب هذا العام على الانتهاء، نستعرض لكم أبرز إنجازات نجوم بوليوود في 2019:

أنوشكا شارما

حصلت النجمة "أنوشكا شارما" على جائزة "أيقونة الموضة لهذا العام"، وذلك في حفل Vogue x Nykaa Fashion: The Power List في أولى دوراته، والذي اُقيم يوم الاثنين في مومباي.

هذا وتتميز أنوشكا بأسلوبها الخاص في الأزياء الذي يتسم بالبساطة مع لمسة جاذبية دون تكلف.

بريانكا شوبرا

حصلت بريانكا مؤخرًا على جائزة "داني كاي للإنسانية"، تكريمًا من اليونيسيف، وذلك بعد سنوات من عملها مع المنظمة كسفيرة للنوايا الحسنة، كما تم تكريم بريانكا في مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ 18، حيث حصلت على جائزة النجمة الذهبية، عن اعمالها، وخاصة فيلم "باجيراو ماستاني".

شاروخان وغوري

في أحدث ظهور لهما على السجادة الحمراء، خطف شاروخان وزوجته الحسناء غوري، الأنظار في حفل The Power List، وتألق كلاهما بالأسود، وبالإضافة إلى خطفهما الأضواء، خطف الثنائي جائزة "الثنائي الأكثر أناقة لهذا العام".

رانفير سينغ

حتى الآن وكان هذا العام حافلًا بالنسبة لرانفير، فخلال فعاليات حفل "آيفا" لعام 2019، تم تكريم عدة نجوم، أبرزهم النجم "رانفير سينغ"، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل لهذا العام، تكريمًا عن دوره في فيلم "بادمافات"، كما حصل على نفس الجائزة في حفل جوائز "زي سين". هذا وحصل رانفير أيضًا على جائزة "اختيار النقاد لأفضل ممثل" عن نفس الفيلم في حفل "فيلم فير".

أكشاي كومار

حصل أكشاي كومار" أيضًا على جائزة "أيقونة الموضة لهذا العام" عن فئة الذكور في حفل Vogue x Nykaa Fashion: The Power List، والذي لفت الأنظار بإطلالة عصرية غير تقليدية خلال حضوره الحفل.

هريثيك روشان

حظي النجم هريثيك روشان بانتعاشه فنية هذا العام، وبالإضافة إلى نجاح أعماله الفنية، فقد تم منحه مؤخرًا جائزة "رائد أعمال هذا العام"، بفضل علامته الرياضية "إتش آر إكس"، هذا وتم تكريمه في حفل The Power List الذي جمع كوكبة من ألمع نجوم بوليوود.

عليا بهات

حققت النجمة "عليا بهات"، أكثر من انجاز هذا العام، أبرزهم منحها جائزة "أفضل ممثلة" في حفل "آيفا"، عن دورها في فيلم "رازي"، كما تم تكريمها بنفس الجائزة عن فيلم "رازي" في حفل "فيلم فير".

هذا وفي سابقة من نوعها، اُختيرت عليا في وقت سابق من هذا العام، لتصبح النجمة الهندية الوحيدة المرشحة لجائزة "أكثر شخصية أسيوية ملهمة" لعام 2019، حيث تم ترشيحها للقب ضمن حفل "جوائز خيار الشعب".

رانفير سينغ وعليا بهات

شارك النجمان في فيلم "غولي بوي" هذا العام، وحقق نجاحًا ساحقًا، كما أن هذا الفيلم يعد بمثابة تذكرة للأوسكار، حيث تم اختيار "غولي بوي" ليكون الفيلم الهندي الرسمي المُرشح لأوسكار 2020.

رانبير كابور

تم تكريم "رانبير" بجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في فيلم "سانجو"، في حفل "زي سين"، كما حصل على نفس الجائزة عن فيلم "سانجو" أيضًا في حفل "فيم فير"، ومُنح جائزة "أفضل ممثل على مدار 20 عامًا" في حفل "آيفا".

ديبيكا بادوكون

على غرار زوجها "رانفير سينغ"، كان هذا العام حافلًا بالنجاحات لديبيكا، حيث تم منحها جائزة "أفضل ممثلة" في حفل "زي سين"، عن دورها في فيلم "بادمافات"، كما حصلت على جائزة تشريفية في حفل "آيفا"، حيث مُنحت جائزة "أفضل ممثلة على مدار 20 عامًا".

وبالإضافة إلى اعمالها الفنية، حصلت ديبيكا على جائزة Breaking The Chains of Stigma Award وأخرى نقدية قيمتها 50 ألف دولار، تكريمًا لمؤسستها "ليف لوف لاف" لعلاج الامراض النفسية.

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