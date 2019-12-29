بعد مرور 30 عامًا عليه كنجم في سماء بوليوود..سلمان خان لجمهوره: "أعدكم بالأفضل دائمًا"

أتم النجم سلمان خان ثلاثة عقود كاملة في السينما الهندية مع نهاية عام 2019، واستطاع طوال تلك المدة أن يبني لنفسه قاعدة كبيرة من المحبين والمعجبين في كل مكان في العالم، وذلك من خلال أعماله السينمائية وأفلامه المميزة والناجحة التي لم يكن لها مثيل.

وكان النجم سلمان خان قد بدأ رحلته في عالم بوليوود عام 1988، وذلك من خلال أولى أعماله السينمائية "Biwi Ho To Aisi"، ليطل لاحقًا في أول دور بطولة له من خلال الفيلم الهندي الرومانسي "Maine Pyar Kiya" في عام 1989، وقال عن تلك الأعمال في تصريحات صحفية أنه التقى بأسماء وأشخاص في ذلك الوقت ساعدوا على إظهار النجم الذي هو عليه اليوم.

نجم بوليوود سلمان خان الذي بدأ مسيرته بأدوار "الفتى العاشق" في العديد من الأعمال، لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أنه شارك أيضًا في العديد من الأدوار الكوميدية مثل: "Andaz Apna Apna"، وفيلم "Mujhse Shaadi Karogi" وغيرها من الأعمال الأخرى.

وكانت الانتقالة الحقيقية في مسيرة سلمان خان عندما شارك في فيلم "Wanted" بداية الـ2000، حيث أظهر هذا الفيلم قدرات سلمان خان وإمكانياته كنجم من نجوم الأكشن، لتتلاحق فيما بعد العديد من أعمال الأكشن المميزة الخاصة به مثل: "Dabangg"، و "Bodyguard"، و "Tiger Zinda Hai".

ومن آخر أعمال سلمان خان فيلم "Dabangg 3"، والذي أصبح في الوقت الحالي في المركز الـ15 كأكثر فيلم في بوليوود يستطيع تحقيق إيرادات في عالم السينما الهندية.

وكان سلمان خان قد احتفل الجمعة الماضية بعيد ميلاده الـ54، وينشغل حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "Radhe"، بالإضافة إلى فيلم آخر بعنوان "Kick 2"، ومن المقرر أيضًا أن يطلق سلمان النسخة الهندية قريبًا من الفيلم الكوري الجنوبي "Veteran".

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