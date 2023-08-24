بالفيديو: زوجة رامي عياش تفاجئه بحفل ضخم بمناسبة عيد ميلاده الـ43

البوابة-فاجأت مصممة الأزياء داليدا عياش زوجها النجم اللبناني رامي عياش بالاحتفال بعيد ميلاده الـ43 في احد المطاعم الشهيرة في لبنان.

‏‎و فوجىء رامي عياش بانطلاق االمفرقعات النارية و أغنيته (لمّة الحبايب) بحضور أصدقائهما المقربين من بينهم الاعلامية منى أبو حمزة و الممثل طوني عيسى و غنوة محمود وغيرهما.

و ارتدى رامي عياش في يوم ميلاده ملابس بيضاء، فيما ارتدت زوجته داليدا فستانًا أنيقًا فيروزي اللون، وتبادلا القبل و الاحضان و الرقص والغناء بحضور المدعويين.

يشار الى أن المطرب اللبناني كان قد طرح أغنيته الجديدة (لمة الحبايب) قبل نحو أسبوع، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها على (يوتيوب)، و هي من كلمات محمد الرفاعي، ألحان جان ماري رياشي.



