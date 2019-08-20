في أقل من أسبوع..سيف نبيل يحصد ملايين المشاهدات لأحدث أغانيه "كل يوم الك اشتاق" (فيديو)

مرة جديدة، استطاع النجم العراقي سيف نبيل أن يجذب أنظار الجمهور في الوطن العربي لأحدث أعماله الغنائية على الساحة الفنية، وذلك بعد طرحه لأغنيته "كل يوم الك اشتاق" على طريقة الفيديو كليب والتي لاقت نجاحًا باهرًا خلال الأيام الأولى لها.

وفي غضون أيام قليلة على طرح أغنية سيف نبيل الجديدة، حصد العمل مشاهدات على موقع يوتيوب وصلت لأكثر من 7 ملايين مشاهدة، وأغنية "كل يوم الك اشتاق" من ألحان سيف نبيل وكلمات علي البدر وتوزيع منير جعفر، وإخراج ياسر سامي.

الجدير ذكره، أن الفيديو كليب لأغنية سيف نبيل الجديدة تسببت بانتشار شائعة موته قبل طرحها بفترة وجيزة، حيث يظهر في بداية الفيديو وهو يتعرض لحادث سير وقميصه ممتلئ بالدماء، وهو ما استغله البعض لتسريب هذه الصور قبل طرح الأغنية والترويج لها على أن الفنان العراقي تعرض لحادث بالفعل وحالته خطرة.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: