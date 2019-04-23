بالفيديو: شاهد ماذا قالت سميرة سعيد عن القطيعة التي حدثت بين أنغام وأصالة

حلت الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" مع هشام الهويش على قناة دبي، وتحدثت خلال اللقاء عن محطات فنية مهمة في حياتها، بالإضافة إلى تعليقها على القطيعة التي حدثت بين أصالة وأنغام عقب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم.

وردت الفنانة المغربية على سؤال هشام الهويش حول خلاف أنغام وأصالة، قالت سميرة سعيد أن مصير هذا الخلاف هو الزوال، لأن الوقت كفيل أن يعالج الأمر وأضافت أن الصداقة التي جمعت بينهما أقوى بكثير من أي مشكلة، وعلقت قائلة: "حيتصالحوا..وما فيش حاجة تستاهل في الدنيا دي".

على صعيد آخر، فإن آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد هي أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية بعنوان "مدلع"، وطرحتها عبر قناتها على موقع يوتيوب، وهي من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع لمحب الراوي.

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