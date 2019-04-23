هاني رمزي ينافس رامز جلال في برامج المقالب..وهذا ما أعده لرمضان 2019

تداولت عدة مواقع خلال الأيام الماضية أنباء عن تحضير الفنان هاني رمزي لبرنامج مقالب جديد في رمضان 2019، ليدخل في منافسة مع الفنان رامز جلال الذي أعلن مؤخرًا عن الاسم الرسمي لبرنامجه هذا العام "رامز في الشلال".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الفنان هاني رمزي يصوّر حاليًا بشكل يومي في الصحراء من بعد صلاة الفجر، تجنبًا لحرارة الشمس، وسط تكتم شديد، وذلك بعدما تسربت الفكرة العام الماضي لبرنامجه "هاني في بيت الرعب"، واكتشف اثناء تصوير البرنامج أن ردة فعل الضيوف غير طبيعية.

وتبين لاحقًا أن شخص من فريق العمل سرب الفكرة للضيوف قبل التصوير، وعلى الرغم من إنجاز عدد كبير من الحلقات اضطر الفنان هاني رمزي لإلغاء البرنامج وتكبّد خسارة كبيرة جدًأ، لذا يبدو أن هذا هو سبب التكتم على برنامجه الجديد.

الجدير ذكره أن هاني رمزي قدم ثلاثة برامج مقالب على مدى ثلاث سنوات وهي: "هاني هز الجبل"، و"هاني في الأدغال"، و"هبوط اضطراري"، ولم يكشف حتى هذه اللحظة عن اسم البرنامج الجديد في رمضان 2019.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: