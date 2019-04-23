سما المصري تشارك في استفتاء تعديل الدستور في مصر برفقة كلبها "توكي"! (صور)

شاركت يوم أمس الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري في الاستفتاء الخاص بتعديلات الدستور في مصر، وكعادتها يجب أن تترك أثرها أينما حلت، حيث ظهرت في الصور وهي تدخل إلى اللجنة برفقة كلبها "توكي" مرتدية فستانًا قصيرًا ومثيرًا للجدل وغير مناسب لمثل هكذا فعالية أبدًا.

وشاركت سما المصري صور زيارتها للمشاركة في الاستفتاء عبر حسابها على إنستغرام، وتركت تعليقًا على إحدى الصور وعلقت قائلة: " رحت الاستفتاء على الدستور مع الكلب الجميل دا.. فيديو مغامراتي مع الكلب توكي قبل ما أدخل اللجنة موجود في فيديو على قناتي على اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو، وفي الستوري وبالليل انزل لكم فيديو دخولي اللجنة مع الكلب توكي حبيب قلبي".

وتابعت: " أحلى استفتاء ده ولا إيه.. فيديو دخولي اللجنة ولعلي مع الكلب اللي كان معايا أمام اللجنة ورد فعل أهل الأزبكية لما شافوني مع الكلب موجود على قناة اليوتيوب".

يشار إلى سما المصري يتابعها على موقع إنستغرام أكثر من 2 مليون، وتعتبر من الأشخاص المثيرين للجدل في كثير من المناسبات، ولديها خلافات عديدة مع فنانين وإعلاميين، ولعل أبرزهم الإعلامية ريهام سعيد.

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