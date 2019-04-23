كريم عبد العزيز يفاجئ متابعيه ويشارك صورة طفليه للمرة الأولى

فاجئ الفنان المصري كريم عبد العزيز متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام بمشاركة صورة طفليه أثناء تواجدهما على شاطئ البحر، حيث يعد هذا الظهور الأول لهما، لذا لاقت صورتهما تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

وأثنى الجمهور على جمال الطفلين، والبعض علّق على الشبه الواضح بين الطفلة ووالدها كريم عبد العزيز، وجاء في إحدى التعليقات: " ماشاء البنوته شبهك اوي لما كنت في فيلم المشبوه نفس ملامحك ربنا يبارك لك فيهم، بينما كان قسم آخر رأى أن الطفل هو من يشبه والده فترك أحدهم تعليقًا قال فيه: " ربنا يخليهم ليك ياكيمو..الولد شبهك في فيلم المشبوه وانت صغير".

على الصعيد الفني، من المقرر أن يطرح الفنان كريم عبد العزيز الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يشاركه في بطولته كل من الفنانة هند صبري، ونيللي كريم، وهو من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

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