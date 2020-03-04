بالفيديو: فردوس عبد الحميد تكشف سبب مشاركتها في مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان

حلت الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة على برنامج "مساء dmc"، وتحدثت خلال اللقاء حول الكثير من الأمور على صعيد الفن والأعمال الدرامية، ومن هذه الأمور مشاركتها مع الفنان محمد رمضان في مسلسله الذي تم عرضه في رمضان 2016 "الأسطورة".

وكشفت فردوس عبد الحميد الأسباب التي دفعتها إلى أن تكون جزء من هذا العمل الفني بدور "الحاجة توحة"، وأشارت إلى أن العمل حمل رسالة إنسانية وعلقت: "الرسالة أن الولد اللي بينحرف ويسير في طريق خطأ بيخسر أهم حاجة في عمره وهي أمه، فالناس اللي سلكت الطريق معاهم قتلوا أمه".

وتابعت: "المسلسل كانت رسالته هي إن الإنسان حتى ولو كان يملك المال والقوة والشهرة..في النهاية كل شيء فاني لا يبقى، والباقي هي الأخلاق فقط".

وكان مسلسل الأسطورة للفنان محمد رمضان قد لاقى وقت عرضه رواجًا ومتابعة من عدد كبير في الوطن العربي، وشارك إلى جانبه كل من فردوس عبد الحميد، روجينا، هادي الجيار، ريم مصطفى، وغيرهم من النجوم في مصر.

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