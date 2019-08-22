بالفيديو: كيف رد كاظم الساهر على شائعات انفصاله عن خطيبته التونسية سارة؟

ترددت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار والشائعات حول انفصال الفنان العراقي كاظم الساهر عن خطيبته التونسية سارة المقني، وذلك بسبب عدم تواجدها إلى جانبه في المناسبات والحفلات التي قام بإحيائها مؤخرًا في عدد من الدول العربية.

وعلى ما يبدو أن القيصر ضاق ذرعًا بالشائعات التي يتم تداولها عن علاقته بخطيبته، لذا خلال لقاء صحفي في برنامج "ET بالعربي"، رفض الحديث عن الأمر معتبرًا أنه شيء شخصي وليس لأحد الحق بالتعمق في تفاصيل حياته الخاصة وعلق قائلًا: "هذه أشياء خاصة نأجلها ونحكي فيها بعدين".

شائعات كثيرة لاحقت #كاظم_الساهر

في الفترة الأخيرة حول حقيقة انفصاله عن خطيبته سارة، و #ET_بالعربي سأل @KadimAlSahirORG عن الموضوع و الرد بتلاقوه في موقعنا الآن⬇️

⏮ https://t.co/UVWNke8fiC pic.twitter.com/geisfVD5s3 — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 19, 2019

من ناحية أخرى، قام الفنان كاظم الساهر بإحياء عدد كبير من الحفلات خلال موسم الصيف وآخرهم ضمن فعاليات سوق عكاظ في السعودية، وعانى القيصر خلال بعض حفلاته من المعجبين الذين كانوا يقتحمون المسرح لالتقاط الصور التذكارية معه، وفي موقف من هذه المواقف كاد أحد المعجبين أن يتسببب بايذاء ووقوع الساهر على المسرح بسبب الاندفاع الشديد الذي حدث.

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