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بالفيديو: كيف رد كاظم الساهر على شائعات انفصاله عن خطيبته التونسية سارة؟

منشور 22 آب / أغسطس 2019 - 10:54
كاظم الساهر

ترددت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار والشائعات حول انفصال الفنان العراقي كاظم الساهر عن خطيبته التونسية سارة المقني، وذلك بسبب عدم تواجدها إلى جانبه في المناسبات والحفلات التي قام بإحيائها مؤخرًا في عدد من الدول العربية.

وعلى ما يبدو أن القيصر ضاق ذرعًا بالشائعات التي يتم تداولها عن علاقته بخطيبته، لذا خلال لقاء صحفي في برنامج "ET بالعربي"، رفض الحديث عن الأمر معتبرًا أنه شيء شخصي وليس لأحد الحق بالتعمق في تفاصيل حياته الخاصة وعلق قائلًا: "هذه أشياء خاصة نأجلها ونحكي فيها بعدين".

من ناحية أخرى، قام الفنان كاظم الساهر بإحياء عدد كبير من الحفلات خلال موسم الصيف وآخرهم ضمن فعاليات سوق عكاظ في السعودية، وعانى القيصر خلال بعض حفلاته من المعجبين الذين كانوا يقتحمون المسرح لالتقاط الصور التذكارية معه، وفي موقف من هذه المواقف كاد أحد المعجبين أن يتسببب بايذاء ووقوع الساهر على المسرح بسبب الاندفاع الشديد الذي حدث.

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