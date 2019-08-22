طليق الراحلة غنوة يوثّق لحظة تنفيذ حكم المحكمة بتسليم ابنه ياسين لجدته..فيديو مُبكي ومؤثر!

أثار طليق الفنانة الراحلة غنوة عواطف ومشاعر نشطاء مواقع التواصل يوم أمس، وذلك بعدما قام بتوثيق لحظات تسليم ابنه ياسين لجدته بحضور النيابة العامة بعد حصولها على حكم قضائي بأحقيتها في حضانة الطفل، وكان المقطع مؤثرًا بدرجة كبيرة خاصة وأن ياسين كان يبكي ومغلوب على أمره ومن الواضح أنه يريد البقاء مع والده.

وقام أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين بنشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه تواجد النيابة العامة لتنفيذ حكم المحكمة بتسليم الطفل لجدته، وترك تعليقًا على الفيديو قال فيه: "يكفيني شرفًا وفخرًا إن ابني كارهكم وبيبكي بالدموع ومغلوب على أمره في البعد عن أبوه وفقدان أمه".

وتابع: "احترم القانون واحترم حكم المحكمة ولكن عمري ما هحترمكم يا طالمين يا مستغلين يا أصحاب القلوب القاسية (لكم الحكم يا اصحاب القلوب الرحيمة) وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمدلله رب العالمين".

وكان المتابعين لهذا المقطع قد طالبوا بابعاد الطفل ياسين عن هذه المشاكل بين الأب وعائلة الراحلة غنوة، وذلك حفاظًا على نفسيته وعدم اقحامه في جو غير صحي خاصة وأنه فقد أمه وهي أغلى ما لديه، وها هو الآن لن يكون قريبًا من والده أيضًا بعد تنفيذ حكم المحكمة وتسليمه لجدته.

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