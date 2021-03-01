بالفيديو: مراسم دفن يوسف شعبان ضمن حشد شعبي أعاق خروج التابوت!

صدمة الوسط الفني ما زالت كبيرة بعد وفاة الممثل المصري يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ 90 بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت وفاة الممثل بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأيام وأدى إلى تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ استدعى نقله إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

منذ ساعات قليلة تم تداول فيديو للحظة خروج جثمان الراحل من مستشفى العجوزة تمهيدا لدفنه، واحتشد العشرات حول مركبة نقل الجثمان بطريقة أعاقت التحرك للحظات ضمن محاولة المتواجدين لفتح السير.

وتواجدت ابنة الراحل والتي تدعى زينب في المكان من أجل أن ترافق جثة والدها إلى المقبرة والتقطت عدسات الكاميرات صُورها من داخل السيارة، كما تم تداول صُورة باقة زهور أرسلها الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" إلى المستشفى ليقدم التعازي على طريقته.

خلال الفترة الماضية كانت زينب هي من تطمئن الجمهور على صحة والدها خاصةً مع تداول شائعات الوفاة بشكل كبير، أما عند وفاته فقد شاركت منشور جاء فيه "مكنتش اعرف انو الناس بتحبك اوي كده ربنا يرحمك يا حبيبي".

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين المصريين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ عدة أيام، ولكنه تُوفي قبل أن يتم استكمال باقى دوره في العمل الذي يشارك في بطولته أيضاً الممثلة رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل وغيرهم.

أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم (المشخصاتي 2) سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة (محسن ممتاز) التي قدمها في مسلسل (رأفت الهجان)، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

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