بالفيديو: ناصيف زيتون يستعين بالفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في فيديو كليب "فارقوني"

تزامنًا مع يوم ميلاده، طرح الفنان السوري ناصيف زيتون فيديو كليب "فارقوني" اليوم الـ25 من أيلول، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وخلال ساعة فقط حصد الكليب أكثر من 100 ألف مشاهدة والذي شهد أيضًا مشاركة الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين كموديل.

واختار ناصيف هذه المرة مكان التصوير في أحد الأماكن الصحراوية في دبي، تحت إشراف المخرجة ريشا سركيس، وظهرت في الفيديو كليب الفاشينيستا روان بن حسين التي شاركت كموديل في العمل، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها في عمل فني مع ناصيف زيتون.

الجدير ذكره أن ناصيف زيتون طرح أغنية "فارقوني" قبل أسبوعين وقاربت على الوصول إلى 7 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات عدنان الأمير وألحان أدهم وتوزيع عمر صباغ، وهي الأغنية الأولى لناصيف باللهجة العراقية.

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