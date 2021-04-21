هنادي الكندري تكشف سر خسارتها 22 كيلو غرام.. فيديو

أطلَّت الفنانة الكويتية هنادي الكندري في برنامج سراي الذي يعرض على القناة الكويتية atv، وتحدَّثت عن أسرار رشاقتها وخسارتها الوزن بشكل كبير نافيةً خضوعها لعملية تكميم المعدة.

كشفت هنادي الكندري أنها خسرت ما يقارب الـ22 كيلو غرام من وزنها بعد اتباعها نظام غذائي حدده لها خبير التغذية الدكتور بدر نصرالله قبل عدة سنوات، لكن وزنها زاد بضع كيلوغرامات بعد انقطاعها عن النظام.

وتتبع الكندري نظام الكيتو في الوقت الحالي، وتمتنع عن تناول الخبز والمعكرونة والأرز والنشويات.

ثبت أن نظام "كيتو" الغذائي له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن وربما يقلل من مخاطر أو شدة الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والصرع.

ووفقًا لدراسة نُشرت في أغسطس 2013 في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، هناك أيضًا بعض الأدلة على أن نظام كيتو الغذائي يمكن أن يساعد في تنظيف البشرة لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم (والتي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات) يمكن أن تعزز حب الشباب.