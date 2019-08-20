بتعليق واحد.. ديبيكا بادوكون تشعل فتيل شائعات حملها

ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ نجمان غنيان عن التعريف ويعدا من أبرز ثنائيات بوليوود، وبالإضافة إلى أعمالهما واطلالاتهما سويًا، يلفت الثنائي الجميع بنشاطهما على مواقع التواصل ومتابعة بعضهما البعض بالتعليقات الطريفة.

عند مشاركة رانفير سينغ أو ديبيكا منشور على إنستغرام، كثيرًا ما تلفت تعليقاتهما لبعضهما البعض أنظار المعجبين، والتي عادة ما تعبر عن حبهما.

ومؤخرًا أثارت النجمة الهندية الحسناء الجدل بين معجبيها وحيرتهم بتعليق لها على منشور لرانفير، إذ كشفت مجلة "بينك فيلا" أنه عند نشر رانفير لبث مباشر عبر إنستغرام وهو يغني الراب، انهالت عليه التعليقات أحدها لديبيكا، وقالت فيه: "هاي دادي".

وكما هو متوقع، أشعل تعليق ديبيكا فتيل شائعات حملها، ويجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحوم فيها شائعات الحمل حول ديبيكا، حيث سبق وطاردتها خلال حضورها مهرجان كان هذا العام، والتعليق الجديد يؤجج تلك الشائعات.

وعلى الرغم من نفي النجمة الهندية لتلك الشائعات أكثر من مرة، إلا أن معجبيها لا يستطيعون تجاهل تعليقها، بالإضافة إلى تعليق الممثل أرجون كابور أيضًا على منشور رانفير، إذ قال: "بابا بابي" والذي ألمح فيه إلى أن رانفير سيصبح أبًا.

وفي تلك الأثناء، تستعد ديبيكا ورانفير إلى فيلمها الجديد "'83" الذي سيجمع بينهما على الشاشة مرة أخرى، فضلًا عن فيلمها المنتظر "تشاباك" المقرر إصداره في يناير 2020.

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