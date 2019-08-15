بينهن سونام كابور.. نجمات في سماء بوليوود اخترن الزواج من خارج الوسط الفني الهندي

عندما يتعلق الأمر بالنجمات، عادة ما يفترض الجميع أنهن سيتزوجن من ممثلين أو من الوسط الفني بشكل عام، ولكن في حين أن البعض قد تزوجن فعلًا من الوسط الفني، إلا أن الكثيرات يفضلن الزواج من رجال ليس لهم علاقة بالفن.

ومن خلال مجلات "بوليوود شاديز" و"ميس كيرا" و"إنديا توداي"، نقدم لكم قائمة بأبرز نجمات بوليوود اخترن الزواج من خارج الوسط الفني الهندي:

مادهوري ديكسيت

النجمة الأسطورية مادهوري غنية عن التعريف، وعلى الرغم من ارتباطها في وقت سابق بالنجم سانجاي دوت، إلا أنها اختارت الزواج من خارج الوسط الفني الهندي، إذ أنها تزوجت من الدكتور وجراح القلب والأوعية الدموية "سريرام مادهاف" عام 1999، وانجبت منه طفلين، "أرين" و"ريان".

إيشا ديول

في حين أن الممثلة إيشا تنحدر من عائلة فنية، إلا أنها لم تتزوج من أحد نجوم بوليوود، بل تزوجت من "بهارات تختاني" في عام 2012، وأنجبت منه طفلتين "ميرايا" (شهرين) و"رادهيا" (عام).

أنوشكا شارما

لم تنجذب أنوشكا لأي من نجوم بوليوود، حيث كان لاعب الكريكيت " فيرات كوهلي" هو من سرق قلبها، وتزوجا في عام 2017.

سونام كابور

سرقت النجمة سونام كابور الأضواء في عام 2018، بحفل زفافها على رجل الأعمال "أناند أهوجا"، واللذان جمعت بينهما قصة حب قوية قبل الزواج.

شيلبا شيتي

بعدما جمعتها علاقة حب مع النجم أكشاي كومار والتي انتهت بسبب خيانته لها، عثرت النجمة شيلبا شيتي على الحب مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان من خارج الوسط الفني، حيث تزوجت من المليونير ورجل الأعمال البريطاني "راج كوندرا" في عام 2009 وأنجبت منه ابن يدعي "فيان" عمره 7 سنوات.

جوهي تشاولا

في عام 1995، تزوجت ملكة جمال الهند السابقة ونجمة بوليوود، جوهي تشاولا، من رجل الأعمال "جاي مهتا"، ولديها منه ابنين، "أرجون" (16 عامًا) و"جانفي" (18 عامًا).

بريتي زينتا

لم تتزوج النجمة الهندية الجميلة بريتي زينتا من خارج الوسط الفني فقط، بل من أصول أجنبية أيضًا، ففي فبراير عام 2016، تزوجت بريتي من محلل مالي أمريكي يدعى "جين غودينو".

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