بينهم ديبيكا بادوكون.. نجوم في بوليوود تخلوا عن شركائهم بعد الوصول للشهرة!

على الرغم من أن مشاهير بوليوود دائمًا ما تُسلط عليهم الأضواء بفضل أعمالهم الناجحة واناقتهم، إلا أنه كثيرًا ما تكون علاقاتهم العاطفية هي مركز الاهتمام.

ومع شق طريق النجاح والوصول إلى الشهرة، اضطر العديد من النجوم التخلي عن الكثير من الأشياء لتحقيق حلم الشهرة، حتى العلاقات العاطفية، ومن خلال مجلات "سكوب هووب" و"باغال باروت" و"بوليوود شاديز"، إليك قائمة بنجوم بوليوود تخلوا عن شركائهم بعد الوصول للشهرة:

ديبيكا بادوكون ونيهار بانديا

خلال أيام عملها كعارضة أزياء، كانت ديبيكا بادوكون على علاقة طويلة مع نيهار والذي التقته في مدرسة للتمثيل في مومباي، ولكن عندما بدأت تسطع ديبيكا في سماء الشهرة من خلال فيلمها الأول "أوم شانتي أوم"، انفصلت عن نيهار وارتبطت بالنجم رانبير كابور.

بريانكا شوبرا وأسيم ميرشانت

بدأت بريانكا تواعد الممثل الهندي أسيم ميرشانت، في بدايات مشوارها الفني في عالم بوليوود، قبل أن تتخلى عنه بعد تلقيها عروض أفلام كبيرة.

ويجدر بالذكر أنه في عام 2014، تصدر أسيم وبريانكا الأخبار مرة أخرى، عندما قرر الممثل إنتاج فيلم عن حياته، الأمر الذي أثر على بريانكا، حتى أنها أرسلت إليه إخطارًا قانونيًا بهذا الشأن.

أرجون كابور وآربيتا خان

جمع بين أرجون وآربيتا شقيقة النجم سلمان خان، علاقة طويلة استمرت حتى حقق أرجون نجاحًا كبيرًا في فيلمه الأول " أيشاقزاد"، حيث قرر بعدها الانفصال عن آربيتا.

أنوشكا شارما وزوهيب يوسف

قبل أن يسطع نجمها في سماء بوليوود، ارتبطت أنوشكا بالعارض زوهيب يوسف، والذي كان يأمل هو أيضًا أن يصبح ممثلًا، إلا أنه لم ينجح في الدخول للمجال على عكس أنوشكا التي أصبحت واحدة من أبرز نجمات بوليوود، وتخلت عنه آنذاك.

ايشواريا راي وراجيف مولتشانداني

بدأت ايشواريا راي مسيرتها كعارضة أزياء مع راجيف، وارتبطا لفترة قبل أن تحصل أيشواريا على عروض أفلام، فتخلت عن راجيف قبل الارتباط بسلمان خان.

ابهيشيك باتشان وديبانيتا شارما

لا يعلم الكثيرين بشأن هذه العلاقة، ولكن قبل أن يصبح أبهيشيك واحدًا من أبرز نجوم بوليوود وزوج النجمة آيشواريا راي، كان على علاقة مع الممثلة ديبانيتا شارما، ولكنه انفصل عنها بعد علاقة دامت 10 أشهر بعدما سطع في سماء بوليوود.

كانغانا رانوت وأذيان سومان

تخلت النجمة كانغانا رانوت هي أيضًا عن علاقتها بالممثل أدهييان سومان من أجل الشهرة، ويجدر بالذكر أن علاقتها مع الممثل كانت بمثابة تذكرة دخولها عالم التمثيل، والتي تخلت عنها بمجرد تحقيق حلمها.

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