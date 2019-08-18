وكأنهم توائم.. لن تصدق كيف يبدو أبناء نجوم بوليوود وكأنهم نسخة طبق الأصل من آبائهم (صور)

في حين أنه دائمًا ما تُسلط الأضواء على المشاهير، إلا أنه كثيرًا ما يسرق أبناؤهم الاهتمام منهم، وخاصة بمدى الشبه الكبير بينهم، حتى أنهم قد يبدون وكأنهم توائم.

ومن خلال مجلات "بوليوود شاديز" و"ساين تيل" و"غيرل ستايل"، بالإضافة إلى "تايمز ناو نيوز"، نقدم لكم قائمة بأبناء نجوم بوليوود واللذين يبدون نسخة طبق الأصل من آبائهم:

سارة خان

يصعب التفرقة بين النجمة الصاعدة سارة علي خان ووالدتها الممثلة أمريتا سينغ، حيث تبدو وكأنها توأمتها، وحتى في اعتماد نفس تلك الحركة.

ارادهيا باتشان

بعدما تزوج نجمي بوليوود "آيشواريا راي" و"أبهيشيك باتشان" في عام 2007، رُزقا بطفلتهما "ارادهيا" في 2011، والتي تبدو نسخة عن والدتها الجميلة في مرحلة الطفولة.

أزاد راو خان

أزاد هو ابن النجم عامر خان من زوجته المنتجة والمخرجة كيران راو، وفي هذه الصورة يمكن رؤية كيف بدا الابن نسخة عن والده.

أريان وسوهانا خان

شاروخان غني عن التعريف، فهو واحدًا من أبرز وأوسم نجوم بوليوود، والذي ورث أبنائه وسامته وجمال والدتهم، وخاصة ابنه أريان ذو الـ 21 عامًا، والذي يبدو وكأنه توأم، ونفس الأمر ينطبق على سوهانا.

إبراهيم علي خان

مثلما ورثت سارة خان جمالها من والدتها أمريتا سينغ، ورث إبراهيم وسامته من والده سيف علي خان، فمدى الشبه الكبير بينهما واضحًا للغاية.

نيسا ديفجان

نيسا هي ابنة "كاجول" و"أجاي ديفجان" أحد أبرز ثنائيات بوليوود، ويمكن رؤية كيف جمعت بين ملامح كلا والديها، لتبدو نسخة من أجاي وكاجول.

تيمور علي خان

بعد زواجهما في 2012، رُزق النجمين "كارينا كابور" و"سيف علي خان" بابنهما تيمور، والذي لفت الأنظار بجماله وظرافته، وخاصة مدى الشبه الكبير بينه وبين والدته النجمة أثناء طفولتها.

تايغر شروف

قليل من الأشخاص يعلم أن الممثل ومحترف الفنون القتالية تايغر شروف هو ابن النجم الهندي جاكي شروف، ولكن من موهبتهما إلى مدى الشبه الكبير بينهما، تتحدث هذه الصورة عن نفسها.

سانجاي دوت

بالإضافة إلى ما ورثه الممثل سانجاي من موهبة وحب للتمثيل من والده النجم الهندي الكبير الراحل سونيل دوت، يمكن رؤية كيف يبدو شبيهًا للغاية لوالده.

سهى خان

للوهلة الأولى قد تعتقد أن الصورتين لنفس الشخص، إلا أنهما يجمعان بين النجمة الهندية المخضرمة " شارملا طاغور" وابنتها الممثلة الشهيرة سهى خان.

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