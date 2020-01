بثينة الرئيسي تنهار بالبكاء.. والجمهور يطالب باعتذار رسمي! (فيديو)

إذ تعرضت للإنتقادات بعد نشرها صورة تجمع سلطان عمان الراحل والرئيس الراحل صدام حسين #بثينةالرئيسي #صدام_حسين #الكويت #سلطنةعمان #قابوس_عمان

A post shared by البوابة (@albawabame) on Jan 14, 2020 at 1:32am PST