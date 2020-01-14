بثينة الرئيسي تنهار بالبكاء.. والجمهور يطالب باعتذار رسمي! (فيديو)

غلطة الشاطر بألف!

وقعت الممثلة العمانية "بثينة الرئيسي" وقعت ضحية خطأ وصف بـ "الفادح" من قبل الشعب الكويتي .

وفي التفاصيل، شاركت الممثلة صورة عبر حسابها الشخصي في سناب شات لتعزية الشعب العُماني بوفاة رئيسها "السلطان قابوس"، وظهر في الصورة الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" الذي يعتبره الكويتيين سبب في معاناتهم على أثر الحرب القديمة والأمور السياسية العالقة.

حاولت بثينة تدارك الموقف بحذف الصورة، إلا أنه لم يكن كافياً إذ هاجمها الجمهور الكويتي واعتبرها تجاهلت فضل الكويت عليها في مسيرتها الفنية.

بثينة من جهتها شاركت فيديو تعتذر فيه من الشعب الكويتي، وأوضحت أن ما حصل خطأ غير مقصود وان الكويت لها مكان كبير في قلبها وسبب شهرتها هو جمهور الكويت وانهارت بالبكاء على أثر الهجوم الحاد الذي تعرضت له. الجمهور من جهته طالب بثينة باعتذار رسمي على خلفية المشكلة.

يذكر أن أول عمل فني لـ بثينة كان مسلسل (واو موتيل) الذي عرض عام 2005.

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