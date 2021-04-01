بثينة الرئيسي تُحرج نهى نبيل وتعلن حملها..والأخيرة ترد!

شاركت الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي فيديو جمعها بالفاشنيستا الكويتية من أصل مصري نهى نبيل من لقاء جمعهما مؤخراً.

المفاجأة كانت أن الرئيسي من دون سبق إنذار أعلنت أن نهى نبيل حامل، وجاء في الفيديو تحديداً "سمعوا الحصري نهى نبيل حامل ثم حامل ثم حامل..خذوا الخبر اليقين مني"!...نهى والتي كانت خلفها بالفيديو بدأت بالضحك وعلقت بـ "حامل قبل لا أعرف؟!".

الجمهور بدوره إختلف تعليقاته ما بين من اعتبر أن بثينة قد أحرجت نهى وبين من علق أن الأخيرة لها علم بالموضوع ولولا ذلك لم تسمح بنشر الفيديو حتى لو كانوا أصدقاء.

من جهة أخرى، تم تداول أخبار أن النيابة العامة في الكويت قد رفعت الحظر عن أموال نهى بعد التحقيق معها في قضية غسيل الأموال التي ضمت العديد من الأسماء من بينهم الدكتورة خلود، فرح الهادي، فوز الفهد، جمال النجادة وغيرهم. وجاء قرار النيابة بعد أن أثبتت نهى أن جميع الأموال المتواجدة في حساباتها البنكية ذات مصدر معلوم ولا علاقة لها بغسيل الأموال.

يذكر أنه تم تم اعتقال الفاشنيستا منذ أشهر قليلة على آثر قيامها بالتبرع بالدم لصالح البنك الكويتي الدولي دون مراعاة إجراءات السلامة خاصةً أنها كانت قد عادت من سفرها منذ مدة قريبة ولم تلتزم بفترة الحجر المنزلي للتأكد من خلوها من فيروس كورونا. وفي أول ظهور لها بعد أن تم إطلاق سراحها صرحت نهى: "كان القصد خير وشريف من العمل الإنساني الي قمت فيه، لا إعلانات ولا في دفع فلوس بالموضوع، الديرة إحتاجتني وأنا لبيت الطلب"..

كما أضافت "أنا لست إنسانة مستهترة كما يتهمني البعض، أحترم القانون ولست فوقه.." كما تحدثت عن الضرر الذي طال أطفالها أيضاً الذين هوجموا من رواد السوشال ميديا بتعليقات مسيئة على حسب وصفها..وختمت حديثها بـ "إذا كنت لا تعرفني فأكرمني بحسن ظنك".

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