بدور البراهيم تتخلى عن الحجاب وتشارك شقيقها جلسة تصوير بعد شكوك التحول جنسياً!!

شاركت خبيرة التجميل السعودية "بدور البراهيم" مجموعة صُور جديدة لها من أحدث جلسة كانت قد خضعت لها برفقة شقيقها.

ةصدمت الصُور المتداولة الجمهور بسبب تخلي بدور عن الحجاب بشكل كامل مما أثار استياء البعض ضمن تعليقات كان أبرزها "الحجاب مش لعبة وقت ما تبين تلبسينه ووقت ما تبين تقطينه"!

وردت خبيرة التجميل ردت على الموضوع مباشرةً بفيديو جاء فيه "الي كنت ألبسه مش حجاب نضحك ع بعض؟..نص شعري دايماً برا، الله يهديني و اتحجب بس أنا ما أشلح حجابي بالشوارع والمولات ولما أزور الدول السعودية"!

"بدور البراهيم" تُعلنها:



"أنا أخلع حجابي في السناب بس، لكن بالشوارع والمولات ألبسه" pic.twitter.com/fvFezIJAb1 — WHR (@whrumor) February 17, 2021

وأثار تواجد سعد شقيق بدور في الجلسة سخرية الجمهور، إذ أن حملات السخرية كانت قد بدأت بعد أن أطل شقيق بدور معها خلال أحد الفيديوهات منذ أشهر وتساؤل وقتهما الجمهور ما إذا كان قد خضع لعملية التحويل الجنسي سابقاً بسبب مظهره الأنثوي من ناحية الملابس ولون الشعر وطريقة الكلام...ووقتها ردت بدور بفيديو جاء فيه أن العالم عندما يجدون شخص يرتدي ملابس عصرية أو قام بصبغ شعره يتهمونه بالتشبه بالنساء...لا يدركون معنى التحضر وأن كل جيل له ملابس وستايل مختلف.

يذكر أن البراهيم كانت قد هاجمت وسخرت من فيديو راقص قديم لـ هند وشبهتها بالشخصية الكرتونية "نقار الخشب"، وتابعت "أنت تحكين عن خشم القبائل شوفي خشمي تعرفين الحقيقي من التجميل، وبعدين كل بنت عندها مفاتن ولو أنا أطلع مفاتني ما كان جمهور بس 5 مليون متابع غير كل العالم يكون يتابعني"!

بدورها قررت هند الرد بعدة فيديوهات كان أولها السخرية من تصريحات بدور التي جاء فيها أنها تتمنى أن تتحجب قريباً، وتابعت "انت تلاحظون أي حد يبي يصير ترند يجيب سيرتي ويطلع قدام الكاميرا بكامل أناقته لأنو يعرف من دون ذكر اسمي ما حد يطل بوجهه"!



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