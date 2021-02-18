شيماء سيف تُحرج زوجها مباشرةً على الهواء..وتصف جسد ظافر العابدين!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو من مقابلة لـ الممثلة المصرية شيماء سيف مع أبلة فاهيتا ضمن برنامج الاخيرة.

الفيديو الذي تم تداوله من مقابلة مدتها شهر تقريباً، نال انتقادات لاذعة بسبب تصريح شيماء حول ممثل عربي عندما تنظر إليه تحسد زوجته. جواب شيماء جاء فيه: "ظافر العابدين بحسد مراتوا.. الرجالة الحلوة موجودة فيكي يا دنيا فين..ايه ده تلاقي واقف ولابس قميص ببنطلون كلاسك"!

وبدا الحرج على زوج شيماء والذي كان متواجداً في الأستديو واضحاً عليه من كلام زوجته وهو ما لاحظه الجمهور الذي أطلق تعليقات مختلفة من بينها "مع احترامي لشيماء بس الكوميديا ماتمنع من الاحترام دايم الاحظ تقلل من قيمه زوجها حتي لو مزح هالشي مو حلو قله الادب مش خفه دم".

وتابع آخر "كلامها عن عابدين مو حلو قدام زوجها لو ماجاوبت احسن"، واضاف آخر "منتهى قلة الادب منها والتياسة من جوزها انها تتكلم عن واحد غير زوجها وهو قاعد يضحك".

يذكر أن شيماء كانت قد تزوجت فى عام 2018 من المنتج المصري محمد كارتر، وأقاما حفل زفاف ضخم أحياه النجم محمد حماقى وحضره العديد من نجوم الفن والإعلام من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته روجينا، منى الشاذلي، دنيا سمير غانم وزوجها، أحمد زاهر.

أما عن سبب عدم انجابها لحد اليوم علقت شيماء بطريقة كوميدية على الموضوع بتصريح جاء فيه "أنا كان نفسي أخلف بس ملحقناش، وكان لسه صغير وبعد الخض ده كله وأنا مكنتش أعرف وقولت لو أعرف كنت أجلت الخض لحد ما نخلف". قاصدة أن زوجها يخيفها دائماً بالمقالب التي يؤديها بها في المنزل.



للمزيد من قسم الترفيه:

"هزة خصر" نجم طيور الجنة تثير موجة من الضحك بين الجمهور ..فيديو!

ليليا الأطرش تتعرض لهجوم بسبب جرأة ملابسها ورقصها على البحر..والجمهور "يا باطل"!

ديانا كرزون تتعرض لهجوم شديد بسبب تصريحها عن "العاملة المنزلية"!