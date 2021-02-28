إطلالة بريانكا شوبرا الأخيرة تحسم موضوع حملها بطفلها الأول!

تداول رواد السوشال ميديا صُورًا جديدة للممثلة الهندية بريانكا شوبرا التي كانت قد شغلت الحديث خلال الفترة القادمة.

وشغلت بريانكا الحديث بعد تداول صُور لها برفقة زوجها الفنان الأمريكي نيك جوناس وبدت فيه بوزن زائد وخطوط من منطقة الرقبة أثارت التساؤل حول ما إذا كانت تنتظر طفلها الأول، وما زاد الشكوك صمت الممثلة تماماً وعدم إعطاء أي تصريح.

وتم تداول مساء أمس صُور جديدة للممثلة وهي ترتدي ملابس رياضية وكان الوزن الزائد غير واضح بتاتاً مما ينفي أخبار الحمل بشكل قطعي، إلا أن الخطوط حول الرقبة ما تزال موجودة وهو ما عزاها البعض إلى إصابتها بمرض الغدة الدرقية.

يذكر أن بريانكا كانت قد صرحت سابقاً عن رغبتها بإنجاب طفل من زوجها نيك خلال إحدى المقابلات والذي جاء فيه تحديدً "لقد أردتُ دائماً أن أنجب أطفالاً، لكن كما تعلمون متى أراد الله أن يحدث ذلك، فسيحدث... لديّ العديد من الصديقات اللواتي أنجبن أطفالاً في الوقت الحالي، وأنا أتمنى أن أحذو حذوهن". وكان نيك وقتها قد أبدى تردده بالموضوع لأنه ما يزال يجد نفسه صغيراً في السن ويعتبر أن الأمر ما زال باكراً لإنجاب أطفال ولأن يصبح أبًا.

أما عن قصة حبهما فقد حملت عنوان "الحب لا يعرف عمراً"، إذ أن نيك يصغر زوجته بحوالي الـ 11 عاماً إلا أن ذلك لم يشكل أي مشكلة في حياتهما التي ما زالت مستمرة ليومنا الحالي بعد زواج أسطوري تم في عام 2018 والذي كان مزيجًا أو بالأحرى كان عبارة عن حفلين طغى على أحدهما الطابع المسيحي والحفل الأخر كان بالطقوس الهندية.

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