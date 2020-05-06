برنامج مقالب يسخر من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو صادم!

تداول رواد السوشال ميديا مقطع فيديو لـ برنامج مقالب يسخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة مستفزة ولا أخلاقية.

الفيديو أظهر مقدما البرنامج وهما يطلبان من أحد الشبان أن يقلد ذوي الاحتياجات الخاصة "إعمل حالك معاق شوي أو تقرط".

وهاجم الجمهور بدوره طاقم العمل بعدة تعليقات كان من بينها: "هذا من أسباب ماهو حاصل من مصايب الان السخرية الشتم وقلة الطاعة عند الكثير"، وأضاف آخر "خصلت الفيديوهات المضحكة المعاق صار تافه ولايعني له شي استهزاء مضحك لاحول ولا قوة إلى بالله..االمعاق والله عقلك والي نشر فيديو يامعاق العقلية و المعاقين واصلو لاصرار والعزيمه بثقافة والاحترام"

في نفس السياق، القناة التي عرضت العمل وجهت إعتذار رسمي بمنشور جاء فيه "وبعد بث حلقة من برنامج كوميدي تناول قضية ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة مسيئة، نتقدم بالإعتذار لجمهور المشاهدين كافة وتحديدا الفئة الأعز على قلوبنا ذوي الإحتياجات الخاصة. ونؤكد أننا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وضمن سياستنا الرسمية وتوجيهات معالي الأخ أحمد عساف، عملنا ونعمل على تضمين قضايا ذوي الإحتياجات الخاصة في كافة برامجنا في إذاعة وتلفزيون فلسطين، بل وإننا نقف مدافعين دائما عن حقوقهم معتبرين قضاياهم من أولى القضايا المجتمعية التي تتصدر سلم أولوياتنا بثنا التلفزيوني والإذاعي وفي الإعلام الإلكتروني. هذا، وسارعنا بسحب الحلقة من جدول الإعادة، وحذفها من كافة المنصات الإعلامية التابعة لتلفزيون فلسطين بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي وعليه، فقد شكلنا لجنة تحقيق رسمية للوقوف على هذا الخطأ الكبير وإتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تكرار المس بأية فئة من فئات مجتمعنا كافة. مكررين إعتذارنا عن هذا الخطأ…"

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