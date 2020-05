برنامج مقالب يسخر من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو صادم!

برنامج مقالب يسخر من ذوي الإحتياجات الخاصة 😡😡 #مقلب_وعالماشي #برنامج #جديد #أخبار #فن #عرب #البوابة

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 6, 2020 at 1:31am PDT